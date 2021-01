The 1975 rompió su silencio en redes sociales con dos nuevas noticias, una buena y otra no tanto: sus shows programados para este año han sido cancelados pero ya trabajan en un nuevo disco.

Desde el año pasado, Matt Healy y compañía planeaban realizar un extenso tour, en el que de hecho incluían presentaciones en importantes venues como el Golden Gate Park de San Francisco y el Finsbury Park de Londres. Sin embargo, como todos los conciertos en el mundo, el tour completo tuvo que ser pospuesto para 2021 por la pandemia.

Tristemente todo sigue siendo muy incierto y es por eso que The 1975 optó por cancelar la gira. “Lamentamos mucho tener que anunciar que hemos tomado la decisión de cancelar todo el tour programado para 2021”, escribieron en un comunicado posteado en Instagram.

Y agregaron: “Estos son tiempos increíblemente difíciles para mucha gente y hasta que podamos estar seguros de que podremos realizar shows de una manera segura para nuestros fans y equipo, hemos decidido que la mejor opción es cancelar la gira.”

Pero como te lo mencionamos arriba, no todo fue malo, ya que la banda también reveló que ya se encuentra trabajando en un nuevo disco. “Actualmente estamos haciendo un nuevo álbum y esperamos verlos a todos en un show tan pronto como sea seguro hacerlo”, comentaron.

Este nuevo material discográfico será el sucesor de Notes On A Conditional Form, álbum que The 1975 lanzó apenas en mayo de 2020. Hasta ahora no se tienen más detalles, así que sólo queda esperar y cuidarnos para pronto poder escucharlos en vivo.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.