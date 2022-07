Después de dos años, The 1975 está de regreso con nueva canción y los detalles de su próximo material discográfico.

“Part of the band” es el título del sencillo con el que la agrupación liderada por Matt Healy le da la bienvenida a esta nueva etapa de su carrera, que en comparación con su disco anterior, parece ser mucho menos experimental. Basta con decir que el buen Jack Antonoff estuvo involucrado en la producción, para saber un poco hacia dónde se dirige ahora el combo.

El sencillo es bastante tranquilo; la melodía básicamente se desenvuelve en un indie rock con destellos de un pop muy parecido al que Taylor Swift presentó en folklore. Si bien es un cambio muy radical en el sonido de The 1975, no hay que perder de vista que desde sus inicios la banda se ha dedicado a ir de extremo a extremo, siendo ésta, junto con su poderosa forma de contar historias, su más pura esencia. Ambos puntos brillan en “Part of the band”.

Por si la nostálgica voz de Healy recordando un viejo amor fuera poco, Michelle Zauner, mejor conocida como Japanese Breakfast, también contribuyó (aunque sin créditos) con un par de coros. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales; además, su lanzamiento se complementó con un video a blanco y negro.

“Part of the band” es el primer adelanto que The 1975 libera de Being funny in a foreign language, su quinto álbum de estudio. Su estreno está programado para el próximo 14 de octubre, pero ya puedes pre-ordenarlo en el sitio oficial de la agrupación.

Recuerda que The 1975 visitará nuestro país a finales de año, parte del Festival Corona Capital.

Foto de portada: Samuel Bradley / Cortesía.