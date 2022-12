Tras su exitosa presentación en el Corona Capital 2022, los de The 1975 han confirmado un par de shows en México.

Quienes estuvieron en el festival chilango seguro recordarán que Matt Healy, frontman de la banda, dijo que pronto regresarían para presentarse en solitario. Bien pues como lo prometido es deuda, hace unos momentos se hizo el anuncio oficial respecto a estos conciertos que nos quedaron a deber.

Según se señaló, el 29 de marzo de 2023 The 1975 se presentará en la Arena VFG en Guadalajara; mientras que al día siguiente, realizará un show en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Además, también tienen programada una presentación en Monterrey dentro del marco del Festival Tecate Pa’l Norte, la cual tendrá lugar el sábado primero de abril.

Los boletos para Guadalajara y Ciudad de México se pondrán a la venta el 16 de diciembre a través del sitio web de Ticketmaster; aunque como ya es tradición, un día antes de llevará a cabo la preventa para clientes Citibanamex. De igual forma, toda la información la puedes consultar dando click aquí.

En esta ocasión, The 1975 llegará a tierras mexas con su tour At Their Very Best, que tiene como fin llevar a los fans en un emotivo viaje que abarca desde sus inicios hasta su más reciente álbum de estudio Being funny in a foreign language. Este nuevo material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.