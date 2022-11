Ahora sí, se armó la carnita asada… el Festival Tecate Pa’l Norte ha anunciado el line-up oficial de su próxima edición.

A través de un live en su cuenta de TikTok, el festival regiomontano anunció que en 2023 volverá a rugir con un puñado de artistas de primer nivel. Como cada año, el cartel incluye actos para todo tipo de gustos, desde lo más clásico del rock alternativo y el pop hasta lo más top del reguetón y el regional mexicano; así que no hay pretexto para perderte de esta enorme fiesta que por primera vez será de tres días seguidos.

De inicio, el Tecate Pa’l Norte tendrá como headliners a Billie Eilish, Blink-182 y The Killers. Mientras que en su extenso cartel encontramos nombres como The 1975, Carín León, Duki, Franz Ferdinand, 5 Second Of Summer, Sebastián Yatra, Moderat, L’Impératrice, Willow, Los Bubkers, Wisin & Yandel, Austin TV, Aczino y Nanpa Básico.

La cita para esta gran edición del Tecate Pa’l Norte será los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2023. Y ojo, que la venta de boletos arrancará el próximo 7 de noviembre en punto de las 14:00 hrs, a través del sitio web de Ticketmaster; de igual forma, toda la información sobre los precios y beneficios de los diferentes tipos tickets la puedes consultar dando click aquí.

¡Nos vemos en Monterrey!

Foto de portada tomada del Facebook de los artistas.