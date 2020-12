The National: Matt Berninger y Aaron Dessner se han sincerado sobre su experiencia al colaborar con Taylor Swift en su nuevo álbum sorpresa, Evermore.

Mediante su cuenta de Instagram, el líder de The National, Matt Berninger, quien contribuyó en la realización de la canción “Coney Island”, comparó cantar una canción con Taylor Swift como “bailar con Gene Kelly”: “Ella me hizo lucir bien y no me dejó caer ni una vez… Es una maravilla ser parte de Evermore“.

La cantante respondió en Twitter, diciendo que “podría imprimir eso y colgarlo en la pared de mis ‘tweets más encantadores'”. Ella agregó: “Soy una mega fan de The National, tengo todo el merchandising y hacer música contigo es una EMOCIÓN absoluta. Un millón de gracias.”

De la misma forma, Aaron Dessner, quien coescribió y produjo la mayor parte del álbum, hizo una publicación en Instagram para comentar que trabajar en Evermore había sido “la experiencia de su vida”: “Estas canciones son más salvajes y libres, a veces con firmas de tiempo extrañas y tonos más oscuros, pero en gran medida una continuación de lo que comenzamos con Folklore. Nunca dejo de maravillarme de su aparentemente ilimitado talento como cantante, compositora y narradora”.

Ya puedes escuchar la versión en vivo de ‘Folklore’ de Taylor Swift

The National también ayudo en el lanzamiento sorpresa de Folklore en julio, el octavo disco de estudio de Taylor Swift. Sin embargo, un solo disco este año no fue suficiente y se lo agradecemos bastante, Evermore vio la luz el día de hoy (11 de diciembre), que, además de The National, contó con la colaboración de HAIM y de nueva cuenta, Bon Iver.

Foto tomada de Instagram