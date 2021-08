Kevin Parker, frontman de Tame Impala, dio su veredicto final respecto a cuál considera que es el mejor álbum de The Beatles y la respuesta no es la que cualquier fan de la psicodelia daría.

En una década juntos, The Beatles se encargaron de regalarle al mundo una extensa lista de discos y canciones que cambiaron la industria musical para siempre y que hasta el momento, continúan siendo foco de intensos debates cuando se trata de tener que elegir el mejor de todos. Aunque para Parker la respuesta es más que sencilla: el Abbey road.

Tomando en cuenta el estilo musical que Kevin Parker ha abrazado con Tame Impala, uno creería que se inclinaría hacia algunos de los álbumes más psicodélicos del cuarteto, como Rubber soul, Sgt. pepper’s lonely hearts club band, Revolver o incluso Magical mistery club. Pero no, en una entrevista con Vogue, el músico dejó muy en claro que para él no había mejor obra de The Beatles que el de la mítica portada con John, Paul, Ringo y George cruzando la calle.

Abbey road de The Beatles fue lanzado en septiembre de 1969 como el séptimo material discográfico de la banda oriunda de Liverpool. Producido por George Martin, de éste elepé se desprendieron algunos de sus más grandes éxitos incluyendo “Come together”, “Here comes the sun” y “Something”.

Aunque la respuesta de Parker es un poco inesperada, también cobra coherencia. Ya que su apreciación de Abbey road destaca el amor que el frontman de Tame Impala tiene por realizar una producciones vibrantes, mismas que presenta en cada uno de sus trabajos y por las que se ha caracterizado.

Fotos de porta vía Facebook Tame Impala / Facebook The Beatles.