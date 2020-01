Tame Impala anunció que estará realizando un tour por Australia y Nueva Zelanda el próximo mes de abril. Además de que de las ganancias generadas por su gira promocional del álbum The Slow Rush, la banda donará $300,000 a organizaciones que apoyan a combatir los problemas producidos por los incendios en Australia.

A través de un tuit, la banda liderada por Kevin Parker compartió los detalles de los nuevos shows, los cuales contarán con la participación especial del trío originario de Texas, Khruangbin.

El tour comenzará el 16 de abril en la Spark Arena de Nueva Zelanda. Continuará por Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, y finalmente cerrará con broche de oro el 28 de abril en la Rac Arena de Perth, Australia.

Acerca de la donación que realizarán, Kevin Parker comentó:

Las semanas pasadas estuve devastado por ver lo que estaba pasando con los incendios en casa y nosotros queremos hacer nuestra pequeña ayuda, así que estaremos donando $300,000 a organizaciones benéficas que ayudan a combatir los incendios forestales.

Esta sería la primera vez que la banda realiza un tour oficial por su lugar de origen, desde que en 2015 estuvieron promocionando su disco Currents.

Ha sido una larga espera para que Tame Impala estrene su cuarto álbum de estudio The Slow Rush, el cual por fin saldrá a la luz el próximo 14 de febrero. Este también los llevará de gira promocional por Norteamérica, incluyendo dos presentaciones en México: una en el Foro Sol y otra en Pa’l Norte.

Anteriormente la agrupación nos compartió ya los primeros sencillos, Lost In Yesterday, It Might Be Time y Borderline.

Foto de portada vía Twitter Tame Impala.