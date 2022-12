Finalmente se ha confirmado que el próximo material discográfico de SZA llegará antes de que acabe el año y ya tenemos un par de detalles más.

Cinco años hemos tenido que esperar para el segundo álbum de la cantante. Muchas cosas han pasado en este período en la vida de SZA, desde enfermedad y muerte dentro de su familia hasta una pandemia; por suerte los tiempos han comenzado a acomodarse y todo apunta a que el próximo 9 de diciembre por fin publicará el sucesor de Ctrl.

Durante una reciente entrevista con Billboard, la artista compartió algunas pistas sobre este proyecto y la travesía que ha pasado para sacarlo adelante. Sin embargo, fue el día de hoy que oficialmente anunció el lanzamiento de S.O.S., asegurando que entre las 23 canciones que lo conforman se encuentra una colaboración con Phoebe Bridgers, el difunto Ol ‘Dirty Bastard, Travis Scott y Don Toliver.

Cabe mencionar que S.O.S. incluye “Shirt” y “Blind”, sencillos previamente lanzados. Ambas canciones ya se encuentran en plataformas de streaming.

“Siento como si la música, en esta capacidad, no tuviera longevidad. Me gusta crear, me gusta escribir, me gusta cantar y me gusta compartir. Pero no sé si perseguir el estrellato o lo que sea que se supone que debo hacer en este momento es sostenible para mí o para alguien. Le daré un buen golpe y les daré lo mejor de mí”, dijo SZA en entrevista con Billboard.

Además, la estrella también habló de cómo luchó con los compromisos de lanzamiento del álbum en contra de su deseo de cuidar a su abuela paterna, que sufre de Alzheimer. “Tengo que entregar un álbum a fin de mes, pero ¿importará eso realmente cuando regrese a Nueva Jersey y mi abuela no me recuerde? No lo sé. ¿Y de quién sería la culpa? Mía. No es culpa de ustedes por tenerme aquí, es mi elección. Y esas son las cosas con las que estoy lidiando”, comentó.

“Literalmente podría estallar en lágrimas y correr a través de esta pared en cualquier momento. Efectivamente, me estoy desmoronando. La vida es jodidamente dura. Esperar que haga algo a un alto nivel mientras la vida está viva es una locura. Esto no está destinado a una persona; está destinado a una máquina”, agregó sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre su vida personal y artística.

Tracklist:

01. S.O.S

02. Kill Bill

03. Seek & Destroy

04. Low

05. Love Language

06. Blind

07. Used (feat. Don Toliver)

08. Snooze

09. Notice Me

10. Gone Girl

11. Smoking On My Ex Pack

12. Ghost in the Machine (feat. Phoebe Bridgers)

13. FZF

14. Nobody Gets Me

15. Conceited

16. Special

17. Too Late

18. Far

19. Shirt

20. Open Arms (feat. Travis Scott)

21. I Hate U

22. Good Days

23. Forgiveless (feat. Ol’ Dirty Bastard)

Foto de portada tomada del Instagram del artista.