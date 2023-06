Después de que Renfield no obtuviera el éxito esperado, Nicolas Cage planea regresar este verano para intentar recuperar su racha taquillera con Sympathy for the devil. Ahora, el actor deja los colmillos de vampiro para interpretar el papel de un extravagante y violento asesino a sueldo que ha raptado a un hombre a punta de pistola.

“Después de verse obligado a conducir a un misterioso pasajero a punta de pistola, un hombre se ve envuelto en un juego de alto riesgo del gato y el ratón en el que queda claro que no todo es lo que parece”, se lee en la sinopsis oficial.

Por lo que se puede apreciar en el tráiler, Sympathy the devil nos llevará en un viaje lleno de suspenso y terror, en el que una vez más Nicolas Cage demostrará su potencial en la actuación y lo camaleónico que puede llegar a ser.

La película se estrenará el próximo 28 de julio y además de Cage, también presenta las actuaciones de Joel Kinnaman y Kaiwi Lyman. Échale un vistazo al tráiler: