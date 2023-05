Nicolas Cage asegura que recuerda cómo era estar dentro del útero de su madre

Cuando creíamos que no había nada más sorprendente que las historias de Martha Higareda, Nicolas Cage salió a decir que recuerda su tiempo dentro del útero de su madre. La gran confesión se dio durante una sesión de preguntas y respuestas que hizo el actor en el programa de Stephen Colbert, The late show, en promoción a su nueva película Renfield.

“Déjame pensar… Escucha, sé que esto suena muy loco, y no sé si es real o no, pero a veces creo que puedo hacer memoria hasta el interior del útero materno. Siento que podía ver caras en la oscuridad, o algo parecido. Sé que suena muy abstracto, pero de algún modo me da la sensación de que ocurrió”, dijo Nicolas Cage.

Y agregó: “Ahora que ya no estoy en el útero, imagino que tal vez sentía las vibraciones vocales que resonaban en mí, en ese momento. Eso es echando mucho la vista atrás. No sé. Eso me viene a la mente… No sé ni siquiera si recuerdo estar en el útero, pero ese pensamiento se me ha pasado por la cabeza”.

Para la recta final de la charla, Nicolas Cage compartió sus pensamientos sobre la muerte: “Oh, vaya. Nadie lo sabe realmente. Yo no lo sé. Dicen que la electricidad es eterna. Que la chispa sigue encendida. Me gusta pensar que esa chispa que está dándole vida a nuestros cuerpos, una vez que estos mueren, sigue adelante. Si la electricidad tiene conciencia o no, ¿quién podría saberlo?”