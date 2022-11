Sylvester Stallone ha contado cómo fue que lo rechazaron para ser extra en la famosa película de Francis Ford Coppola, The godfather.

En una charla para el programa The Jonathan Ross Show, el conductor le dijo a Stallone que le sorprendía que no haya realizado un filme de gangsters, a lo que él respondió: “Esto ha sido la ruina de mi existencia. Yo pensé, ok, nací en medio de un montón de narices rotas y hombres sabios en Philadelphia. Lo tengo. Entiendo cómo funciona. Trabajé en los muelles cuando tenía 16 años de edad”.

“Así que llega The godfather, y pienso ‘es ahora, aquí estoy’. Habían 250 extras audicionando para la escena de la boda. Finalmente estoy en la línea y les digo ‘estoy listo, haré cualquier cosa; me quedaré a lado del pastel y no molestaré a nadie’. Pero ellos se acercan a mí y me dicen ‘no te ves lo suficientemente italiano’”, continúa Sylvester Stallone.

“Luzco como un plato de spaghetti, ¿estás loco?”, bromea el actor. Además, en la entrevista Stallone también habla de cuando audicionó para ser Superman: “Para nada me veo bien en leotardos”.

