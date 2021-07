Sufjan Stevens y Angelo De Augustine han unido sus grandes talentos musicales para la creación de un nuevo disco colaborativo titulado A beginner’s mind.

El álbum está conformado por 14 canciones, las cuales fueron creadas luego de que el dúo se adentrara a una especial experiencia de composición que los tuvo viviendo juntos durante un mes completo en una casa ubicada al norte de Nueva York.

De acuerdo con un comunicado, A beginners mind tiene como idea principal el mundo cinematográfico en general: películas intelectuales, populares, vulgares, etc. “Los puntos de la trama, los resúmenes de escenas y los personajes principales a menudo se ven desplazados por interpolaciones esotéricas que plantean la pregunta más importante: ‘¿qué significa ser humano en un mundo roto?’”, se lee en el mensaje.

El anuncio del lanzamiento llegó con dos primeros adelantos: “Olympus” y “Reach out”. Para éste último, Sufjan Stevens y Angelo De Augustine compartieron un videoclip grabado por ellos mismos con cámaras VHS-C y lo mejor de todo es que fue protagonizado por los perritos de ambos, Joku y Charlie.

El nuevo material discográfico de Sufjan Stevens y Angelo De Augustine se estrenará el próximo 24 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records. Pre-ordénalo dando click aquí.

Tracklist A beginners mind:

1. Reach Out

2. Lady Macbeth In Chains

3. Back To Oz

4. The Pillar Of Souls

5. You Give Death A Bad Name

6. Beginner’s Mind

7. Olympus

8. Murder And Crime

9. (This Is) The Thing

10. It’s Your Own Body And Mind

11. Lost In The World

12. Fictional California

13. Cimmerian Shade

14. Lacrimae

Foto de portada: Daniel Anum Jasper.