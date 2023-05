Los hermanos Duffer suspenden la producción de ‘Stranger things 5’ en apoyo a la huelga de escritores

Los creadores y showrunners de Stranger things, Matt y Ross Duffer, se han solidarizado con el WGA, por lo que a través de un tuit en la cuenta de la sala de escritores de la serie confirmaron que han entrado en paro laboral. Así que la producción de la quinta y última temporada ha sido suspendida y probablemente su estreno tome más tiempo de lo planeado.

“Duffers here. La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje. Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera. #wgastrong”, escribieron los hermanos Duffer.

Según informó The Hollywood Reporter, fuentes de parte de Netflix aseguraron que la producción de Stranger things estará en pausa por tiempo indefinido, presumiblemente, hasta que se levante la huelga. Cabe mencionar que hasta ahora sólo se ha hablado de la siguiente temporada de Stranger things, no se tiene información con respecto al spin-off que los hermanos Duffer están desarrollando, pero seguramente está en la misma situación.

Stranger things llegará a su fin con la quinta temporada, sin embargo, los hermanos Duffer han asegurado que el universo de la serie continuará creciendo con algunos proyectos spin-off. Esperamos pronto tener más detalles sobre los avances de la huelga y la producción de la serie.