A un par de semanas del estreno de la cuarta temporada de Stranger things, sus creadores la han comparado con Game of thrones.

Stranger things está por entrar a la recta final y aunque mucho se ha hablado al respecto, sus creadores Matt y Ross Duffer llevaron las expectativas a otro nivel al comparar la nueva temporada con el exitoso show basado en los libros de George R.R. Martin. “De broma la llamamos nuestra temporada de Juego de tronos, porque está muy dispersa, así que creo que eso es lo más exclusivo de la misma”, explicaron los hermanos durante un panel.

Aunque aún no se tienen muchos detalles sobre esta cuarta entrega, Matt y Ross dieron a entender que uno de los puntos que la hace similar a Game of thrones es el nudo de relaciones entre los personajes: “La familia de Joyce y Will Byers se fue al final de la temporada tres. Están en California; siempre quisimos tener esa estética de suburbio al estilo E. T., que finalmente pudimos hacer este año en el desierto. Y luego tenemos a Hopper en Rusia; y después, por supuesto, tenemos un grupo que permanece en Hawkins. Así que tenemos estas tres historias, todas conectadas y entretejidas, pero son tonos muy diferentes”.

“No sabíamos qué tan grande iba a ser la temporada, y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que estábamos a la mitad, solo en términos de cuánta historia queríamos contar esta temporada. Juego de tronos es una cosa a la que hemos hecho referencia, pero también, para nosotros, se trata realmente de las revelaciones, en el sentido de que realmente queríamos comenzar a darle a la audiencia algunas respuestas”, agregaron los hermanos.

Stranger things 4 estará dividida en dos partes, con la primera llegando el próximo 27 de mayo y la segunda el primero de julio. Ambas se podrán sintonizar a través de Netflix. Acá te dejamos el tráiler oficial:

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

