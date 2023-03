Steve Carrell revela que adquirió un hábito horrible con ‘The office’

Durante una reciente aparición en Office ladies, el podcast que Angela Kinsey (Angela) y Jenna Fischer (Pam) lanzaron para contar sus anécdotas de The office, Steve Carrell confesó que el estilo de falso documental en el que se filmó la comedia afectó la forma en que interactúa con la cámara.

“Nunca he tenido un trabajo en el que no mire a la cámara en algún momento”, explicó Steve Carell. Kinsey respondió que también había tenido problemas con el mismo hábito en el trabajo que tuvo después de The office: “De hecho, un director dijo ‘um, Angela. Acabas de mirar al fondo del cañón’”.

En otra parte del podcast, que se enfoca en la reacción de los anfitriones y los invitados a las repeticiones del programa, Steve Carell reveló que sólo vio un minuto de la serie británica. Según explicó, esto se debió a que quería evitar que su actuación fuera una réplica de la de Ricky Gervais.

“Elegí no ver la versión británica porque no quería que eso influyera en lo que sería esta versión. [Gervais] claramente era tan bueno en eso, era un personaje tan distintivo. No quería hacer una impresión de él”, dijo.