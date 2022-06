Los Minions andan en todos lados y ahora se unieron al universo de The office, en su versión estadounidense.

El próximo primero de julio la nueva película de los Minions llegará a la pantalla grande, ahora mostrándonos los inicios de Gru como villano. Pero, antes de esto, nuestros amigos amarillos decidieron darse una vuelta por la compañía de papel más famosa de Scranton, Pennsylvania, creando el crossover más divertido de los últimos meses.

A través de redes sociales, The office compartió un pequeño clip en el que los personajes que nacieron de la franquicia de Mi villano favorito recrean el intro de la serie, con Gru tomando el lugar del buen Michael Scott y su ejército de Minions el de los empleados de Dunder Mifflin. “Es un sueño que teníamos desde el almuerzo y no lo vamos a abandonar ahora”, se lee en la descripción.

Checa el alocado video a continuación:

La colaboración de estas dos producciones llega luego de que se confirmara que el actor Steve Carrell, quien interpreta a Michael Scott en la versión americana de The office, será la voz de Gru en este nuevo filme. Además, Minions: The rise of Gru incluye en su banda sonora a artistas como Kali Uchis, Tame Impala, Phoebe Bridgers, St. Vincent, Brittany Howard, Diana Ross y BROCKHAMPTON.

Foto de portada vía YouTube.

