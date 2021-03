St. Vincent continúa dando detalles de su próximo disco, ahora en una nueva entrevista la cantante dijo que Daddy’s Home fue pensado originalmente para tener un sonido “pesado” inspirado en Tool.

Annie Clark lanzó el primer vistazo de este disco la semana pasada con “Pay Your Way In Pain”, la cual la misma artista describe como “blues del 2021”. Aunque esta canción cambia notoriamente en estilo con su último trabajo de estudio aún no se sabe mucho sobre el disco.

Siendo parte de la nueva emisión de Radio.com, en el programa New Arrivals St. Vincent explicó que estaba muy segura de hacer un disco pesado: “Simplemente pesado todo el tiempo, como, ‘Hola chicos, ¿les gusta Tool? Bueno, te encantará el disco de St. Vincent ‘, ¿sabes? ” ella dijo.

“No se sintió nada, volverse más angular y más duro después de Masseduction“, continuó, “pero donde sí se sintió como algo, y se sintió libre, divertido y fresco y muchas otras palabras con ‘F’, fue simplemente volver a la música que he escuchado más que cualquier otra cosa”

“Son cosas hechas en Nueva York desde el ’71 hasta el ’76 – post flower child, pre-disco, pre-punk – y simplemente sentarme en ese espacio para un poquito. Y ahí es donde la música terminó llevándome”. Su disco esta programado para estrenarse en 14 de mayo de este año.

Crédito foto de portada: Instagram St. Vincent