St. Vincent ha terminado su próximo álbum de estudio, revelando que está listo y cargado para publicarse en el 2021. “Es un cambio tectónico”

La artista, también conocida como Annie Clark, lanzó su último disco, el aclamado Masseduction, en 2017, antes de compartir una nueva versión reeditada con piano de MassEducation el año siguiente. En una nueva entrevista con Mojo, Annie Clark habló sobre que podremos esperar de su próximo disco de larga duración. “Es un cambio tectónico”, dijo a la revista.

“Sentí que había llegado tan lejos como podía con la angulosidad. Estaba interesado en volver a la música que había escuchado más que cualquier otra: discos de Stevie Wonder de principios de los 70, Sly And The Family Stone. Estudié a los pies de esos maestros ”.

Continuó describiendo que su próximo disco sonaba como “la paleta de colores del mundo de Taxi Driver” y “Gena Rowlands en una película de Cassavetes”.

“Solo quería capturar los colores, el material de la película y contar estas historias de tristeza y mala suerte”, agregó St. Vincent.

La artista confirmó en Twitter que el disco llegará el próximo año. “Los rumores son ciertos. Nuevo récord ‘guardado y cargado’ para 2021 ”, dijo. “No puedo esperar a que lo escuches”. St. Vincent también le reveló a Mojo que planea deshacerse de su formato de show en vivo cuando regrese a la carretera. “Mi última gira fue un montón de producción y videos de alto concepto y deslumbramiento y no puedo ir más lejos con eso”, dijo. “Voy a bajar y simplemente jugar. No creo que el brillo intenso vaya a resonar tanto con la gente porque se sentirá muy como ‘déjalos comer pastel’ “.

Foto tomada de Instagram