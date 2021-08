Cada vez más queda claro que no hay lugar donde la piratería no exista, y el sagrado templo que se creía que era Spotify acaba de unirse a otras plataformas como Soundcloud o Youtube donde cualquiera puede publicar canciones o discos completos de forma ilegal sin que sean detectados.

Y, lo más chistoso de esto, es que ocurre frente a nuestras narices y recién lo estamos descubriendo, pues uno de los formatos más populares hoy en día está funcionando como la coartada perfecta para no llamar la atención: los podcast.

De esta forma, los “re mezcladores” ilegales crean lo que a primer instancia pareciera otro podcast, pero en realidad se están distribuyendo temas que de manera increíble, se tratan de tracks inéditos u álbumes que aun no ven la luz, pero que de alguna forma se filtraron y están dando vueltas en el principal servicio de streaming de música a nivel mundial sin ser descubiertos.

Aunque pareciera que tienes que ser todo un conocedor de la plataforma para dar con estos temas, la verdad es que cualquiera puede encontrar aquella canción “perdida” o disco “no estrenado”, tan solo colocando en la barra de búsqueda el título de tu interés más estas palabras: “chopped“, “screwed,” “slowed“, “reverbed,” “remix” o “mashup”.

Sin embargo, a pesar de conocer la manera ilegal en que estos lanzamientos funcionan, no hay mucho que se pueda hacer. Pues, de acuerdo a algunas leyes que protegen la propiedad intelectual, estas canciones de tratan de “trabajos derivados”, y no son la copia exacta. Además, a los artistas no les crea una buena imagen el demandar a sus fanáticos por compartir canciones de ellos, aunque sean de forma ilegal.

Pero, aunque parezca que los artistas y Spotify estén atados de las manos, la compañía proclama que se toman en serio estos temas, esto le dijo un representante de la empresa a Variety: “Nos tomamos muy en serio las infracciones de propiedad intelectual. Spotify tiene implementadas múltiples medidas de detección que monitorean el abuso en el servicio para detectar, investigar y lidiar con dicha actividad. Continuamos invirtiendo fuertemente en refinar esos procesos y mejorar los métodos de detección y eliminación, y reducir el impacto de esta actividad inaceptable en los creadores legítimos, los titulares de derechos y nuestros usuarios”.

Créditos foto de portada: Spotify