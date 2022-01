Una canción puede hacernos sentir que recorremos el desierto sin salir de nuestra casa; una canción nos hacer sentir vaqueros sin haber montado un caballo; una canción nos desvela que hay otros mundos que emanan de una vibrante guitarra eléctrica y de una base rítmica que galopa como potro salvaje… todo ello y más existe en “Wild”, el nuevo sencillo de Spoon, la banda texana.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya en la sexta edición del Festival Marvin en 2016 pudimos atestiguar de la magia de Spoon en directo y desde las distancias cortas, es por ello que esperamos con emoción la llegada de Lucifer On the Sofa, que editará Matador Records el 11 de febrero, que ya está a tiro de piedra.

Spoon, el quinteto de Austin, ha explicado que “Wild” es una pieza: “de celebración sobre encontrar tu camino y salir de las profundidades para regresar a un mundo vívido lleno de color y vida”… lo que no deja de ser curioso, puesto que el video se ha rodado en un hermoso blanco y negro de la vieja escuela y en el que aparecen diversos objetos vintage, comenzando por una grabadora de carrete abierto que marca la pauta.

“Wild” se suma a “The Hardest Cut” como las señales de lo que habremos de escuchar en Lucifer On the Sofa -que es ya su décimo álbum- y en ella escuchamos también el profundo y delicioso sonido de un piano y representa el regreso del grupo para grabar en Austin tras más de una década de no hacerlo.

¿Hace falta saber algo más acerca de “Wild”? Britt Daniel, que también protagoniza el video, apunta que se trata de: “el sonido del rock clásico escrito por un tipo que en realidad nunca entendió a Eric Clapton”.

