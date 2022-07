Sony compartió las fechas de estreno para la nueva versión de Spider-Man: No way home. Échales un vistazo por acá.

Luego de que el año pasado se convirtiera en una de las películas más taquilleras del MCU, Spider-Man: No way home regresará a las salas de cine con una versión extendida que incluirá escenas nunca antes vistas. En un inicio sólo se anunció su estreno en Estados Unidos y Canadá, pero , que no cunda el pánico, ya que hace unos momentos se confirmó la lista de países que también tendrán la oportunidad de verla y sí, México ha sido incluido.

De acuerdo con un post en redes sociales, el filme se proyectará en diferentes partes del mundo como Nueva Zelanda, Italia, Reino Unido, Egipto, Vietnam, Japón, Francia y España. En el caso de México, Spider-Man: No way home llegará al mismo tiempo que en Estados Unidos y Canadá, es decir, el 1 de septiembre de 2022; delante de nosotros sólo está Indonesia, que tiene programado el estreno para el 31 de agosto.

Aún no hay más detalles sobre esta nueva versión, pero no tenemos duda alguna que será un completo éxito, tomando en cuenta que la cinta original se convirtió en la sexta más taquillera de la historia. Así que mantente al pendiente, porque pronto podría comenzar la venta de boletos.

Foto de portada vía Facebook.

