Conoce la historia de Mutanga, el animador de 14 años de edad de ‘Spider-Man: Across the spider-verse’

En diciembre de 2022, Preston Mutanga combinó dos de sus más grandes pasiones al recrear el primer tráiler de Spider-Man: Across the spider-verse usando bloques y figuras LEGO. Una vez que el clip estuvo listo, lo subió a YouTube y, gracias a la magia del internet, llegó a los ojos de los productores de la película, quienes para la segunda entrega decidieron contratarlo como animador de una de las escenas.

Respecto a esto, en una entrevista con The New York Times, Phil Lord y Christopher Miller (que de hecho son los directores de The LEGO Movie) comentaron: “Descubrimos que lo hizo un niño de 14 años de edad y dijimos ‘esto se ve increíblemente sofisticado para que lo haya hecho un no adulto, no profesional’. Nos sorprendió a todos, incluidos algunos de los mejores animadores del mundo”.

Según se señaló, el trabajo de Mutanga ya estaba tan pulido porque había pasado años haciendo cortos de LEGOy subiéndolos a su canal de YouTube después de que su padre, Theodore Mutanga, le presentara el software de computadora 3D Blender.

Cuando otra de las productoras de la película, Christina Steinberg, se puso en contacto con los padres de Mutanga, Theodore y Gisele Mutanga, comprensiblemente se mostraron escépticos al principio. Sin embargo, una vez que confirmaron que la oferta era legítima, Theodore entró en acción y le construyó a su hijo una nueva computadora con una poderosa tarjeta gráfica para hacer su trabajo lo más rápido posible.

Al igual que el protagonista de Across the spider-verse, Miles Morales, Mutanga, con sede en Toronto, se encuentra cursando la secundaria por lo que trabajó la escena de forma remota durante su tiempo libre y se comunicaba con Miller cada dos semanas. “Una cosa nueva que aprendí definitivamente fue el aspecto de la retroalimentación, cuánto cambia realmente desde el principio hasta el producto final”, dijo Mutanga sobre la experiencia.

Con una contribución a una de las mejores películas que se ha lanzado este año, Mutanga está en camino a lograr su objetivo de convertirse en animador y director a tiempo completo.