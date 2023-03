Este año, la agrupación lanzará su nuevo material discográfico The girl is crying in her latte, así que para ir preparando terreno, el día de hoy liberaron el sencillo principal. El estreno lo acompañaron de un videoclip que, para nuestra sorpresa, viene protagonizado por Cate Blanchett, la reconocida actriz de Hollywood.

En el clip, Blanchett luce un brillante traje amarillo y gigantescos audífonos rojos y conforme va sonando la música, la vemos alternando movimientos de baile con momentos en los que se queda completamente quieta. Mientras que en el fondo, el frontman de Sparks, Russell Mael, canta el tema y su hermano mayor, Ron, limpia un café con leche derramado.

Hablando con Variety, los hermanos Mael dijeron que filmaron el video en Los Ángeles dos semanas después de un encuentro que tuvieron con Blanchett en un festival de cine. “Cuando la escuchó por primera vez, dijo ‘me río y lloro al mismo tiempo’, y pensé que era un comentario muy adecuado sobre esta canción. Ni siquiera sabíamos que necesariamente iba a estar bailando. Era más como ‘ven y párate en nuestro video’, ya sabes, eso también hubiera estado bien. Pero eso era lo que le apetecía hacer con esa canción. Entró con los auriculares rojos que lleva puestos en el vídeo”, explicó Russell.

Ron agregó: “Ella realmente adoptó un personaje en el video. La forma en que organizó lo que hizo para quedarse quieta en los versos y luego hiperactiva en los estribillos fue perfecta para la canción”.

Además, en un podcast, Blanchett reveló que le encanta “la forma en que piensan”. “Me encanta su sentido del humor y cómo se toman el trabajo en serio, pero no a sí mismos. Ya sabes, ‘la niña está llorando en su café con leche’, es tan profundo y superficial, al mismo tiempo”, comentó.

Échale un vistazo al video y recuerda que The girl is crying in her latte de Sparks se estrena el próximo 26 de mayo.