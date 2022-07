Sonic Youth ha celebrado el 30 aniversario Dirty con la publicación de dos discos en vivo de aquella era.

El séptimo material discográfico de la banda llegó un día como hoy pero de 1992, dándonos algunas de sus canciones más queridas como lo son “Youth against fascism”, “Sugar Kane” y “Drunken butterfly”. Es por eso que para festejar sus tres primeras décadas, Sonic Youth compartió los álbumes Live At Brixton Academy 1992 y Live At The Warfield 1993.

Respecto al primer lanzamiento, Sonic Youth comentó que fue grabado en diciembre de 1992 durante la primera de dos noches que se presentó en la Brixton Academy de Londres. En ése entonces el combo se encontraba de gira por Europa, en compañía de Pavement y Cell; en algún momento el concierto fue transmitido en la BBC, pero, según se reveló, esta versión contiene momentos que no fueron transmitidos por la cadena de televisión.

En cuanto al segundo disco, se trata de un show que la agrupación liderada por Kim Gordon dio el 5 de marzo de 1993 en The Warfield, en San Francisco. Ése día en realidad fueron dos presentaciones las que hizo el cuarteto: en ambas estuvieron presentes Screaming Trees, mientras que Cell los acompañó únicamente en la primera.

Los dos discos en vivo ya se encuentran disponibles en la cuenta de Bandcamp de Sonic Youth.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.