Ha pasado casi un año desde que se anunció la película de Snake Eyes de la cual no habíamos tenido mucha información, hasta ahora.

Fue Henry Golding, el actor que interpretará al mortal Snake Eyes quien compartió una imagen a través de su cuenta personal de Instagram en la que vemos el primer vistazo al integrante de G.I. Joe. En esta imagen en blanco y negro podemos ver al personaje caminando a lo que parece ser un templo.

El actor acompañó la imagen con el siguiente texto: “Porque hoy es mi cumpleaños y voy a interpretar a Snake Eyes… Aquí está la primera imagen 🐍”. Hasta ahora no se sabe si será una imagen promocional o si forma parte de algún fragmento de la película, aunque lo más probable es que se deba a alguna de las escenas.

Esta película nos contará la historia de Snake Eyes en su camino ninja, tratando de convertirse en un integrante del Clan Arashikage. Estos tienen la reputación de lograr lo imposible sin dejar rastro alguno en su camino. Esta cinta no se adentrará en los inicios del personaje, ya que esto lo vimos en “G.I. Joe: The Rise of Cobra”.

Esta película contará con las actuaciones de Andrew Koji , Ursula Corbero, Samara Weaving , Peter Mensah, Takehiro Hira e Iko Uwais. Mientras que la dirección será de Robert Schwentke y el guión por parte de Evan Spiliotopoulos.

“Snake Eyes” llegará a los cines en octubre de este año.