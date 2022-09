De manera literal, Mac DeMarco utilizó el material que surge directamente de su garaje, pues fue en ese lugar que se grabó hace ya dos años “A Cuckhold’s Refrain-Peppermint Patty”, una canción dulce en lo musical y amarga en el fondo que cuenta acerca de la separación de una pareja y en la que encajó muy bien la voz de Snail Mail.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El músico norteamericano es el encargado de explicar la situación, cuando canta: “Now she’s gone, she’s out of my life”. Y para hacer todavía más interesante la canción invita a Snail Mail para que haga otra voz y así la pieza tenga otras inflexiones.

Snail Mail -la figura que tiene detrás a Lindsey Jordan- editó el año pasado “Valentine” y anda en buen momento; ahora aparece junto a los músicos JD Beck, Domi, y Deaton Chris Anthony para acompañar a Mac DeMarco en esta travesía sobre el truene amoroso y la ruptura.

Aunque la historia de la canción sea amarga e infortunada, es evidente que la combinación entre Snail Mail y Mac DeMarco funciona y el acople de sus voces le viene perfectamente a “A Cuckhold’s Refrain-Peppermint Patty”.

