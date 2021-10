Estamos a unos cuantos días de que Slipknot arrase en el Knotfest de Los Ángeles y la buena nueva, es que será transmitido en línea.

Recientemente la agrupación volvió al ruedo con un extenso tour por Estados Unidos, con el que el 5 de noviembre hará una parada en el Banc of California para formar parte del Knotfest. El show promete mucho puesto que se trata de uno de los headliners más importantes que Slipknot ha hecho hasta ahora.

Tomando esto en cuenta, es que se ha decidido darle a sus fans de alrededor del mundo la oportunidad de vivir esta experiencia, aunque sea a la distancia. Así que el día de hoy se anunció que el Knotfest será transmitido en línea, totalmente en vivo.

Ademas de la presentación de Slipknot, también se podrán ver los shows de Killswitch Engage, Fever 333, Code Orange, Cherry Bombs y Vended. Sin embargo, se reveló que la actuación de Bring Me The Horizon no formará parte de la transmisión.

Los boletos para el livestream del Knotfest Los Ángeles tienen un costo de 15 dólares y ya se encuentran a la venta dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.