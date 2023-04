Ska Jazz Messengers renuevan clásico de Tears for Fears

El combo venezolano integrado por Ruthsy Fuentes (voz), Rafael Frías (guitarra, coros), Javier Josué Pinto (saxo tenor), Ronald Alvarado (Trompeta), Arnaldo Arismendi (Teclados) y Jesús Dávila (batería) se hace acompañar de Daniel Broman y Colin Giles en las labores vocales, para darle forma a una versión singular de “Head over heels“.

Con un lanzamiento previo en plataformas digitales desde finales del año pasado fue que el sexteto venezolano de reggae, ska tradicional y rocksteady Ska Jazz Messengers anunció la salida de un vinilo de 7”, el cual incluye su versión al clásico de Tears for Fears “Head over heels“, a través del sello japonés, Flower Records.

Pero vamos desmenuzando. La reinvención del tema desde un concepto ligado completamente al sonido tradicional de Jamaica inclina la balanza a su favor, especialmente si tomamos en cuenta los aspectos de producción, combinando elementos del lounge, el pop y el uso de equipo análogo, tan recurrente en las sesiones de estudio clásicas de ska y reggae, que por momentos trae a la memoria, las grabaciones hechas por los Easy Star All-Stars.

Lo mismo sucede con la inclusión de los cantantes invitados, Daniel Broman (íder del grupo danés Babylove & The Van Dangos) y Colin Giles (veterano cantante de la escena ska y early reggae de California, y ex frontman de Big Sound), quienes colaboran juntos por primera vez. Ambos ofrecen un buen juego de colores y matices vocales con dos vibras distintas, un tanto similar a la versión original incluida en el Songs from the big chair (Mercury Records, 1985), segundo larga duración de Tears For Fears en donde Roland Orzabal comparte labores vocales con Curt Smith.

Como cara B del 7”, se incluye una versión remezclada del mismo tema, a la que se llamó slowly remix, que en realidad se acerca un poco más a una especie de dub post moderno mezclado con Tom Tom Club. Vale la pena regalarle varias escuchas.