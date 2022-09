Siouxsie and the Banshees celebrará la llegada del otoño con una compilación de clásicos ideales para pasar la temporada.

Titulado All souls, el nuevo disco incluirá 10 pistas que fueron especialmente curadas por la misma líder de la banda, Siouxsie Sioux. Entre las canciones enlistadas, encontramos temas básicos como “Spellbound” y “Halloween” y rarezas como “El día de los muertos” y “Supernatural thing”.

Según se reveló, todas las pistas fueron remasterizadas a media velocidad por Miles Showell en los estudios Abbey Road, con Siouxsie supervisando el proceso. Además, cabe mencionar que la cantante también estuvo a cargo de la portada del álbum, la cual presenta una flor de cempasúchil.

Por acá te dejamos el tracklist completo y el artwork de All souls. Así como en este enlace ya puedes pre-ordenar el vinil negro que se pondrá a la venta.

Side A

01. Fireworks (12” Version) (Single 1982)

02. Halloween (Juju album 1981)

03. Supernatural Thing (Arabian Knights single 1981)

04. El Dia De Los Muertos (Last Beat Of My Heart single 1988)

05. The Sweetest Chill (Tinderbox album 1986)

Side B

06. Spellbound (Juju album 1981)

07. Something Wicked (This Way Comes) (The Killing Jar single 1988)

08. Rawhead And Bloodybones (Peepshow album 1988)

09. We Hunger (Hyæna album 1984)

10. Peek-A-Boo (Peepshow album 1988)

Foto de portada: Geffen Records.