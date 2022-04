La personalidad del músico que encabezó a The Beach Boys despierta un influjo fascinante no sólo por el impresionante monumento musical que construyó, sino por su manera de enfrentar diversos problemas mentales y seguir adelante. Sin duda, Brian Wilson es una figura icónica y ello lo tienen bien asimilado She & Him.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El dueto que conforman la también actriz Zooey Deschanel y el singer-songwriter M. Ward se aparta un tanto de sus últimos movimientos, enfocados en discos y conciertos navideños, y anuncian que saldrán de gira por los Estados Unidos a partir de junio y comenzando por la costa oeste.

She & Him han decidido montar Melt Away Tour: A Tribute To Brian Wilson, una puesta en la que van a intercalar temas clásicos del homenajeado, junto a canciones originales que la pareja ha compuesto para la ocasión.

Hay que recordar que el año pasado, el dúo hizo su versión de “Darlin”, una canción de The Beach Boys que venía en el álbum Wild Honey (1967); en esa primera acción estaba la semilla de lo que ahora van a salir a mostrar, inicialmente al público norteamericano.

