Sharon Van Etten ha compartido un cover del tema de Nine Inch Nails,”Hurt”, grabado para la organización de salud mental Sounds of Saving.

La actuación forma parte de la serie de conciertos de Sounds of Saving, “Song that Found Me at the Right Time”, producida en colaboración con Lifeline. Antes de empezar a tocar, Van Etten explica su conexión con “Hurt” y cómo todavía está aprendiendo a no rehuir sus emociones.

“Yo era la niña medio cliché y siempre me sentí incomprendida, y luego mi hermano mayor era con el que más me conectaba con la música. Cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, me dio una caja de cassettes”, dijo.

“Cuando salió “Hurt”, recuerdo que me conecté mucho con ella, pero también me di cuenta de que mi hermano la había escuchado, y nunca habíamos hablado de ningún sentimiento profundo, pero siempre compartimos la música. Fue como mi primera señal de que mi hermano estaba tratando de conectarse conmigo en un nivel más emocional que sólo “estamos compartiendo música””.

La semana pasada, Sharon Van Etten compartió “All Over Again”, una cara B de “deeply personal” de 2015.