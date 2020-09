El momento de la pandemia ha llegado. Luego de vivir aterrorizados casi seis meses por el virus que acabaría con la humanidad comenzamos a sentir mucho más cerca un terror mucho más mundano y que se acentúa cada 30 días: la crisis económica. Se acaban los ahorros, el trabajo, la indemnización, ayudas del gobierno y/o los apoyos del banco para evitar pagar la tarjeta de crédito o préstamos de todo tipo. Son contados los países que han podido lanzar planes de gran cobertura para el sector musical. En su mayoría aparecen como un goteo en el grifo. Y mientras tanto seguimos preguntándonos cuando vamos a regresar a la actividad y luego, saber cuando la gente podrá y querrá regresar a un concierto.

Me puse en contacto con uno de los players más activos en el sector musical argentino: Eduardo Sempé, productor, emprendedor y gestor cultural. El es miembro de varias asociaciones que nuclean al sector de la música y un creador incansable de proyectos, lo cual lo coloca en el ojo del huracán en momentos como este.

Como era de esperarse, la vinculación económico-pandémica fue uno de los temas centrales pero nos fuimos moviendo por el perímetro para ver cómo han podido acercar sus puntos de vista al gobierno argentino, entender porque hay gente ocupando ilegalmente terrenos en algunos lugares del país, el siempre drama del dólar, los despidos y porque van camino a convertirse en la cuarentena más larga del mundo.

PANDEMIA vs PANDEMIA

La pandemia económica empieza a superar a la pandemia sanitaria. ¿Cómo la están viviendo en el sector musical de Argentina?

Está siendo muy complicado. Lo primero es la incertidumbre. Nos dijeron que estarían cerrados los lugares tres meses y al día de hoy no sabemos cuando podremos volver a la actividad. En mi caso la está siendo terrible porque tenemos varias empresas, discotecas y salas de espectáculos; todo cerrado. Aún pudiendo reabrir no sabemos si la gente va a querer ir a meterse en un lugar cerrado. Hay una psicosis colectiva. Como ejemplo, en Uruguay, que tenían pocos infectados, dejaron abiertos los casinos pero no iba nadie.

No se si nos conviene volver a abrir ahora ya que, durante esta situación, el gobierno nos está apoyando con una parte del pago de las nóminas y eximiendo de pagar muchas cargas sociales. Si nuestra actividad regresara sería peor, porque la gente volvería poco a poco, pero el gobierno nos quitaría todos los apoyos. Lo único que podría cambiar radicalmente las cosas sería la vacuna o la cura. Producimos no sólo en nuestra salas sino en el resto del país, dependiendo mucho de los eventos masivos.

Concierto en el Estadio Malvinas Argentinas.

FOTO: Cortesía Rock & Reggae

Después de la ciudad de Manila, en Filipinas, Argentina lleva la cuarentena más larga del mundo. ¿Por qué no termina nunca?

Tuvimos la suerte de llegar con el periódico del lunes en la mano, viendo cómo el sistema sanitario de España e Italia colapsaban. Entonces decidimos guardarnos y hacer más lenta la velocidad de los contagios. Teníamos menos de mil camas con respiradores en el país. Hoy tenemos mil doscientas personas internadas con respirador y sin llegar al límite de disponibilidad. Al realentar la transmisión del virus hemos logrado que los pacientes se internen, atiendan y salgan, permitiendo espacio a los nuevos contagiados.

Puedes ver que nuestra cuarentena funcionó bien por la baja mortalidad que tenemos. En abril fui papá y cuando salíamos con mi esposa al médico no veíamos a nadie en la calle. Hoy ya no se respeta tanto la cuarentena lo que está generando muchos contagios.

Pero la pandemia económica también mata, aunque sea a los negocios (que pueden haber tomado una vida de esfuerzo para llevarlos adelante)

En los países donde no hicieron cuarentenas tan estrictas tuvieron más muertos pero la economía se destruyó igual. Aquí el gobierno dio muchos apoyos, que siempre serán insuficientes, pero que al menos sirvieron de ayuda para las necesidades vitales de la gente. Por ejemplo, se repartieron apoyos a diez millones de familias, llamados IFE (ingreso familiar de emergencia), que para nuestros cuarenta y cuatro millones de habitantes es un gran porcentaje de alcance. Si bien solo eran unos ciento cuarenta dólares se pudo evitar que mucha gente esté en la calle intentando vender cosas para subsistir. Luego, en donde no hubo cuarentena, la realidad nos dice que tampoco pudieron hacer shows y se perdieron muchos empleos. Entonces pienso que es mejor cuidar primero la salud y luego pensar en lo económico. Estoy insatisfecho con algunas cosas que está haciendo el gobierno, pero en lo sanitario está muy bien.

¿Han tenido que despedir gente o reducir de sueldos?

Se están aplicando varios modelos en este tema. Hubo empresas que arreglaron con empleados para que renuncien con el compromiso de re contratarlos cuando pase la pandemia, ya que en Argentina hay una ley que obliga al empresario a pagar doble indemnización. Otros decidieron suspender empleados reduciendo un poco la paga pero contando con el apoyo del gobierno para afrontar esos montos. Es lo más recomendable de hacer. Nosotros hemos mantenido a toda la gente. Si tengo que vender mi coche, lo haré. Aguantaremos todo lo que podamos.

EN TODOS LOS FRENTES

Eres un jugador de toda la cancha si vemos todos los proyectos en los que estás involucrado …

Lo más nuevo que estoy haciendo es IDEAR, una cámara que agrupa a los dueños de discotecas y productores de eventos masivos de todo el país. Somos muchas personas de las veinticuatro provincias y ya hemos tenido juntas con el gobierno dándole voz a un sector que siempre ha tenido mala imagen porque se dedica a noche y la fiesta. Pero esta cámara engloba a cien mil puestos de trabajo. Si se caen son muchos empleos que se pueden perder. Además, cada semana, ocho millones de personas consumen nuestros servicios, un 20% del país. No es un número menor.

En otras actividades, soy miembro fundador de las Asociación Latinoamericana de Managers, de la cual fui presidente por dos años aunque no estoy muy satisfecho con mi gestión. Luego participé en la creación de la Asociación de Managers de Argentina (ACMMA). Soy parte del directorio y trabajamos en muchos frentes. Sumado a esto, tengo la agencia Rock & Reggae que administra venues y discotecas de varios tamaños, producimos eventos en todo el país, rentamos equipo, hacemos publishing y tenemos nuestra disquera.

También estamos armando una agencia de seguridad que será la primera en incluir personal masculino, femenino y transexual, que es un sector sumamente marginado (ellos no tienen oportunidades de acceder a un trabajo formal por lo que no nunca logran acceder a una cobertura médica ni llegan a gozar de una jubilación). Nuestra idea es apoyar la igualdad. Lo último es que estamos comenzando una agregadora de música.

FOTO: Cortesía Rock & Reggae

¿Cómo se dio la reunión con el gobierno y a que acuerdos llegaron?

La junta la gestionó Ana Poluyán, fundadora de la Asociación de managers (ACMMA). Armaron una primera reunión donde asistieron junto a AADET (Asociación de Teatros). Los convocó la Vicejefa de Gabinete y asistieron el Ministro de Desarrollo Productivo, Ministro de Cultura y personal de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Nosotros participamos con IDEAR, y también se sumaron los de CAPTE (Asociación de Proveedores Técnicos para Eventos y Espectáculos). Lo primero que hablamos es sobre unos préstamos que el gobierno había ofrecido y que nadie quiso tomar, porque los plazos no eran convenientes. Ahora se están gestionando unos nuevos con doce meses de gracia y unas tasas de interés muy bajas, todo esto con la garantía del Estado, que también subsidiará la diferencia en las tasas de interés. También pudimos ver que se flexibilicen las condiciones para poder acceder a los créditos para gente que pudiera tener algún tipo de situación con el buró de crédito, por ejemplo.

Reunión de la asociación de managers argentinos (ACMMA)

FOTO: Cortesía Rock & Reggae

UN AMOR NO CORRESPONDIDO

Argentina siempre ha tenido una relación muy especial con el dólar. Los cepos que limitan la compra ó las diferentes cotizaciones según la actividad a la que te dediques. ¿Cómo afecta esto al sector musical y a los promotores de conciertos internacionales?

No afecta tanto. Si tus papeles están en regla y declaras tus ingresos puedes acceder al cambio oficial, que es el más económico. Lo que debes hacer es una transferencia internacional desde tu cuenta. El problema es cuando necesitas ir y comprar los dólares en efectivo. Esas compras están limitadas a doscientos dólares mensuales y si necesitas más debes comprarlos en el mercado negro, que cotiza mucho más caro. Estas medidas se aplican en Argentina para evitar la fuga de capitales al exterior, que es una gran costumbre de nuestro país, y que debilita mucho las reservas monetarias argentinas.

En Argentina se está hablando mucho de las tomas de terrenos durante la pandemia….

Ahí hay una ensalada de cosas. Por un lado hay muchos terrenos en desuso hace muchos años y personas que se están quedando sin un techo donde vivir. Nadie quiere ir a vivir a un campo sin cloacas, agua corriente ni baño, pero es algo que están haciendo por necesidad. Con esto no quiero justificar las tomas de terrenos. Hay que proteger la propiedad privada de esos terrenos. Pero por otro lado el estado quizás debería intervenir, pagarle el terreno al dueño y cobrarle algo a las personas que están ocupando. No hay que regalárselo. Previo a la pandemia la gente que tenía trabajo informal se quedó sin nada y tampoco tu indemnización. Los que tienen trabajo formal están protegidos por buenas leyes de trabajo. Estos otros no, y están desesperados

Y ya para cerrar. ¿Qué día regresarán los conciertos al 100% de capacidad en Argentina?

21 de septiembre de 2021, para la primavera del sur. Pero solo tendremos la habilitación para una capacidad de 100%, lo que no significa que se venderán todos tickets. Los sitios adonde asisten los más jóvenes se volverán a llenar primero, pero los públicos un poco más adultos demorarán más tiempo en regresar a los shows. Pero también dependerá de qué tan rápido nos llegue la vacuna a nivel general, ya que se cubrirá primero al 20% de población en riesgo en todo latinoamérica y luego darán acceso a los demás. Obvio que los que tienen gran poder adquisitivo como para viajar a otro país a vacunarse y pagar cualquier precio se van a vacunar antes que el papa (risas).

Los dejo con la Bomba de Tiempo, de Gustavo Cerati, pero en vivo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia…