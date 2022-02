¿Es sencillo desmenuzar una tremenda obra de arte? ¿Una vez que ha cobrado su forma final requiere que se aprecien sus elementos por separado o se le debe dejar ser como una totalidad? Y todo porque el séptimo álbum de los ingleses de Sea Power es extraordinario y posee un enorme poder de seducción a través de sus 10 canciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El grupo de Reading bien podría ser continuador de esa estela brumosa de sonido que encumbrara al sello 4AD, pero ahora agregan un brío guitarrero que atrae a los entusiastas de ese nuevo brote de post-punk al que suman algo de electrónica y algunas bases de krautrock, tal como ocurre en “Transmitter”.

Hay que decir que con 22 años de carrera ahora han entrado en buena racha de captar la atención mediática; primero, cuando el año pasado comunicaron que perdían el “British” que los acompañó desde su fundación y eso debido al Brexit -hay que decirlo con todas sus letras-, aunque ellos lo cuentan así: “Recientemente, un cierto tipo de nacionalismo ha ido en aumento en este mundo, un nacionalismo aislacionista y antagonista con el que no queremos ser confundidos. Es evidente que el nombre de British Sea Power puede ser malinterpretado, especialmente si no se conoce la banda o sus grabaciones”.

Y luego vino el apoyo de sus seguidores para hacer exitoso el crowfounding y conseguir el presupuesto para grabar Everything Was Forever, un disco en el que no sólo cambió el nombre, el sonido se repotenció… es robusto, pero melódico; cohesionado y divergente a la vez.

El sexteto ha logrado con “Two Fingers” una de las canciones más brillantes de su carrera; en ella hay experiencia junto a urgencia por decir las cosas. Se trata de una canción en memoria del padre de los hermanos Wilkinson -núcleo del grupo- y que ellos definen como: “un brindis por todos, por las personas que están en nuestras vidas y por las que tristemente se han ido, y por hacer del mundo un lugar mejor” -creo que White Lies o Editors no han compuesto algo de tanta calidad-.

Otro acierto alrededor de Everything Was Forever (Golden Chariot Records) fue regresar con el productor Graham Sutton, con quien trabajaban en diez años, y juntos lograron una contundencia total que se torna electrónica en “Folly” o guitarrera en “Doppelganger”.

Ya como British Sea Power gozaban de cierto estatus de culto y alguna vez gente como David Bowie y Lou Reed alabaron su música -¿qué dirían ahora de su reinvención?-. Ahí están joyitas como “Green Goddes” y “Lakeland Echo” para anunciar y confirmar el viraje sonoro de una banda que ya era elogiada incluso por el London’s National Maritime Museum, que incluyó una de sus letras en su exposición permanente.

Todavía no termina el segundo mes del 2022 y ya tenemos dos obras grandísimas de parte de Yard Act –The Overload– y Beach House –Once Twice Melody-; He aquí un tercer álbum digno de alimentar la prematura lista de lo mejor de este año.

Sería muy merecido que esta reinvención de Sea Power conectara con nuevos escuchas… la calidad lo avala. Basta dejar correr Everything Was Forever de principio a fin para que la experiencia estética transcurra con exquisitez y voluptuosidad.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #18: Nina Simone canta desde un asteroide