El legendario rapero RZA, conocido por ser miembro fundador de Wu-Tang Clan, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco bajo su alter-ego de Bobby Digital.

Titulado RZA vs Bobby Digital, el nuevo material discográfico del músico estadounidense tiene enlistado como productor ejecutivo a DJ Scratch y será lanzado en plataformas digitales el próximo 6 de agosto.

Hablando sobre éste proyecto, en un comunicado RZA comentó: “Líricamente, la parte de hip-+hop que hay en mí tuvo la oportunidad de resurgir durante la cuarentena. Darle las riendas a Scratch como productor y yo tomas las riendas como MC, eso es lo que me libera creativamente y me permite jugar más con letras más fluidas porque no tengo que enfocarme en todo.”

“Él entregó pistas que resonaron y me llevaron de vuelta a un sonido que sentía que me hacía falta. Para mí realmente se sintió muy natural el fluir y escribir estas canciones”, agregó el rapero.

La primera vez que RZA estrenó un material bajo el nombre de Bobby Digital fue en 1998 con el álbum Bobby Digital in Stereo. Y aunque el proyecto ha sido bien recibido por sus fans, desde 2008 no lanzaba nada nuevo.

Además del anuncio, el rapero también liberó un adelanto con el sencillo “Saturday afternoon kung fu theater, pt. 1”. Escúchalo a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.