Los Rolling Stones y Paul McCartney trabajan en nueva música juntos

De acuerdo con Variety, Paul McCartney entró al estudio con los Rolling Stones para grabar partes de bajo de algunas de las melodías que conformarán el próximo material discográfico de la banda. Los legendarios músicos fueron vistos juntos en Los Ángeles junto al ganador del Grammy, Andrew Watt, quien producirá el disco.

Por ahora, no se sabe más sobre el LP. En 2021, Mick Jagger le dijo a Los Angeles Times que los Rolling Stones“han hecho muchas canciones” y que continuarían con su grabación después de que concluyeran la gira. Además, en esa misma entrevista, Keith Richards insinuó que el difunto baterista del grupo, Charlie Watts, había grabado sus partes para el disco.

Rara vez los Beatles y los Rolling Stones han trabajado juntos. Una de ellas fue cuando en 1967, McCartney y el difunto John Lennon cantaron los coros del sencillo “We love you”. Siete años después, Brian Jones tocó el saxofón en el B-Side de los Beatles You know my name (Look up the number).

