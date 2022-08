Netflix ha confirmado que el mexicano Rodrigo Prieto será el encargado de dirigir su nueva adaptación cinematográfica de Pedro Páramo.

A unos días de que se conmemore el Día Nacional del Cine Mexicano, la plataforma de streaming compartió detalles de su nueva iniciativa Que México se vea, con la cual planea lanzar una serie de producciones en colaboración con cineastas mexicanos. Entre los proyectos ya confirmados está la película de Pedro Páramo.

Si bien el proyecto fue anunciado hace un año, fue hasta hoy durante una conferencia de prensa, que se confirmó que Rodrigo Prieto será quien tomará el mando de la dirección, siendo éste su debut en la silla de director. El mexicano, nominado tres veces al Oscar, ha sido reconocido por su extensa carrera como director de fotografía; entre sus trabajas destacan The wolf Of Wall Street, 8 Mille, Amores perros, Babel, Argo, The Irishman y el video musical de “The man” de Taylor Swift.

Según reveló Netflix, el filme ya se encuentra en pre-producción y además de Prieto, también cuenta con la participación de Anna Terrazas (Spectre, Rudo y cursi) como diseñadora de vestuario y de Eugenio Caballero (El laberinto del fauno, Roma) como diseñador de producción. Respecto al elenco aún no hay noticias.

Considerada una de las piezas más influyentes del denominado realismo mágico, la novela de Juan Rulfo se sitúa en la época de la Guerra Cristera, siguiendo los pasos de Juan Preciado, quien llega a Comala en busca de su padre: un hombre llamado Pedro Páramo. La historia ya ha sido llevada a la pantalla grande; tristemente todos han sido intentos fallidos, por lo que el filme de Rodrigo Prieto ha levantado grandes expectativas.

Foto de portada: Vilcek Fundation

