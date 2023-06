Esta es la banda de punk favorita de Robert Smith

The Clash y Sex Pistols son dos de las bandas que durante décadas han sido un importante icono de la escena punk. Pero para que estos dos grupos alcanzaran este punto, tan sólo un par de años antes existió una banda que si bien no trascendió de la misma manera que ellos, logró tener gran reconocimiento en la industria musical británica y la admiración de Robert Smith, líder de The Cure. Hablamos de The Stranglers.

En una vieja entrevista con Guitar World, Robert Smith contó cómo fue desarrollarse, musicalmente hablando, en pleno apogeo del punk y las bandas que le sirvieron de influencia para formar a The Cure. Aunque el reconocido músico aseguró que, como a muchos, los Sex Pistols y The Clash le resultaban fascinantes, The Stranglers siempre fue la número uno para él.

“Quiero decir, realmente me gustaron los Sex Pistols. Eran brillantes en las fiestas. Y The Clash fueron increíbles en vivo. Pero The Stranglers era mi banda de punk favorita, aunque sabías que eran viejos y sólo fingían la mayor parte del tiempo”, dijo Robert Smith (vía Far Out Magazine).

Aunque The Stranglers fueron considerados parte del movimiento punk, ellos en realidad nunca se vieron a sí mismos de esta forma. Incluso, en una reciente entrevista con Classic Rock, su frontman Hugh Cornwell lo dijo directamente: “Ninguno de nosotros éramos realmente punk. Pero era una oportunidad. ¿A quién le importa cómo nos llamen? Esta es nuestra oportunidad de entrar por la puerta. La necesidad de adoptar una pose apelaba a nuestra naturaleza provocativa”.