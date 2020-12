Este mes será cuando por fin vea luz el nuevo álbum de remixes que Deftones lanzará para festejar el 20 aniversario de White Pony y como primer adelanto, la banda ya compartió el que Robert Smith realizó.

La canción que el legendario cantante de The Cure reinventó poniéndole de su magia fue “Teenager”. “Es increíble escuchar a Robert retrabajar una de nuestras canciones y agregar su voz en ella”, le dijo Chino Moreno, frontman de Deftones, a NME.

Y agregó: “Si tú me hubieras dicho eso cuando tenía 15 años, hubiera perdido la cabeza y no te hubiera creído ni una sola palabra de lo que estabas diciendo. Fue un sueño.”

Te dejamos a continuación el remix de Robert Smith de “Teenager”:

El nuevo disco de remixes llevará por nombre Black Stallion y su estreno en plataformas digitales está programado para el próximo 11 de diciembre. Posteriormente también se lanzará una versión en CD y vinyl, las cuales ya puedes pre-ordenar dando click aquí.

Black Stallion incluirá también nuevas versiones realizadas por grandes artistas como Mike Shinoda de Linkin Park, Clams Casino, Phantogram, Salva y más. Además de que a la par, Deftones también lanzará una reedición de White Pony.

Tracklist Black Stallion:

1. Feiticeira (Clams Casino remix)

2. Digital Bath (DJ Shadow remix)

3. Elite (Blanck Mass remix)

4. Rx Queen (Salva remix)

5. Street Carp (Phantogram remix)

6. Teenager (Robert Smith remix)

7. Knife Party (Purity Ring remix)

8. Korea (Trevor Jackson remix)

9. Passenger (Mike Shinoda remix)

10. Change (In the House Of Flies)’ (Tourist remix)

11. Pink Maggie (Squarepusher remix)

Foto de portada vía Facebook Deftones / Facebook The Cure.