Ringo Starr ha dado su critica acerca del documental de The Beatles, Let It Be de 1970 diciendo que este es muy “miserable”.

El encargado de supervisar este documental fue el director Michael Lindsay-Hogg, en este material podemos ver las distintas grabaciones que tuvo la banda durante la grabación de su duodécimo disco de estudio, donde lo que resalta son los intensos intercambios de palabras entre Paul McCartney y George Harrison.

Durante una sesión de Zoom que tuvo Ringo Starr por el lanzamiento de su nuevo EP Zoom In el artista contesto varias preguntas, donde aprovecho para aplaudir el gran trabajo que Peter Jackson hizo en el documental The Beatles: Get Back

Sobre Let It Be, dijo lo siguiente: “No sentí ninguna alegría en el documental original, todo se centró en un momento que pasó entre dos de los muchachos, McCartney y Harrison. El concierto en la azotea también duró entre siete y ocho minutos. Con el documental de Peter dura 43 minutos. Se trata de la música y de mucha alegría”.

Continuó: “Tuve varias charlas con Peter Jackson sobre cómo me sentía. Pensé que era miserable. Dije: ‘Hubo muchas risas, yo estaba allí, nos reíamos, nos divertíamos. Estábamos jugando y haciendo lo que hacemos”, concluyo el musico.

Crédito foto de portada: Instagram Ringo Starr