Rina Sawayama lanza mensaje en contra de Matt Healy

A inicios de 2023, Matt Healy apareció en el podcast The Adam Friedland Show en un episodio en el que el presentador Friedland y el productor Nick Mullen debatieron el origen ético de Ice Spice, criticaron su apariencia con comentarios racistas y en general, se burlaron de ella. Si bien el cantante de The 1975 no se involucró demasiado en la charla, su silencio ante la situación dejó mucho que desear.

Haciendo referencia a esto, durante su show en Glastonbury el fin de semana pasado, Rina Sawayamalanzó un intenso mensaje antes de que comenzara a interpretar su sencillo de 2020, “STFU!”. “Escribí la siguiente canción porque estaba enferma y cansada de las microagresiones”, dijo.

“Entonces, esta noche, esta canción va dirigida a un hombre blanco que ve Ghetto Gaggers y se burla de los asiáticos en un podcast. También es dueño de mis masters”, agregó la cantante.

“Ghetto Gaggers” es una referencia a un sitio de pornografía con el que en algún momento Matt Healybromeó. Mientras que en lo que respecta a sus masters, recordemos que Rina Sawayama firmó con el sello discográfico Dirty Hit, del cual Matt Healy y el resto de los integrantes de The 1975 son accionistas. Todavía hasta inicios de este año, Healy era director de la disquera.