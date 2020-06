Apenas hace unos días, el guitarrista de 5 Seconds Of Summer, Michael Clifford, fue acusado de agresión sexual. Sin embargo hoy dichas acusaciones fueron retiradas e incluso el músico recibió una disculpa por parte de la acusadora.

Todo surgió después de que a través de unos tuits, una usuaria de Twitter bajo el username de @sophiecth5 declarará que Clifford la acosó durante la gira que 5SOS tuvo con One Direction en 2013. Posteriormente dichos tuits junto con la cuenta fueron eliminados.

Tras esto, el guitarrista negó la acusación con un comunicado en la misma red social. En el que explica que a él nunca se le permitió estar entre el público, lugar en el que se dio la agresión, y asegura que eso es algo que él nunca haría.

Finalmente el día de hoy, apareció una nueva cuenta que asegura ser la misma chica. Sin embargo ahora se retractó totalmente de lo dicho y explicó que en realidad no fue Michael Clifford quien hizo la agresión, sino otro hombre que incluso ya está muerto. Además de que le ofrece una disculpa a él y a todos los que hayan sido lastimados por las acusaciones.

La nueva declaración viene con una serie de imágenes con la historia, y una descripción que dice:

Hasta el momento ni Michael Clifford, ni ningún otro integrante de 5 Seconds Of Summer ha dado otra respuesta respecto al nuevo comunicado.

to @Michael5SOS and everyone who may got hurt because of what happened yesterday.

Please don't send hate. Reliving everything is k*lling me but as I said, I never lied and I NEVER WILL. This is the truth. Thank you and I'm sorry, forever. pic.twitter.com/hK9SjD53wv

— ✨ sophie ✨ (@sophiectth5) June 15, 2020