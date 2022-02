Hay bandas que deben conservar a su alineación fundamental para alcanzar los niveles más altos de inspiración y ejecución; hay músicos cuya carrera en solitario se desdibuja y cuya capacidad sólo llega a su máximo nivel estando en la banda a la que pertenecen. Esa es la historia entre John Frusciante y los Red Hot Chili Peppers.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El guitarrista está de regreso en con los Red Hot Chili Peppers y la fórmula retoma su grandeza; “Black Summer” es potente, aunque no acelerada, e incluye un solo de guitarra con la pátina tan identificable del músico neoyorquino. Se trata del primer sencillo de Unlimited Love, que saldrá el 1 de abril y que defenderán en una gira mundial.

En “Black Summer”, que está dedicada a dicha estación del 2019 cuando Australia fue azotada por terribles incendios, Anthony Kiedis aporta lo que hace falta de canto, pero el resto de la banda se destaca y luce a plenitud. Chad Smith vibrante en la bataca y Flea -que nació en aquel país de Oceanía- aplica su bajo portentoso.

La canción posee todas las cualidades necesarias para ser un pelotazo inmediato e hipnotizar al gran público, que podrá entonar a todo volumen: “hace tiempo que no hago un nuevo amigo, solo espero a que termine otro verano negro”.

Es así como los Red Hot Chili Peppers han dicho que lo que buscan con “Black Summer” es: “alumbrar una luz en el mundo; edificar, conectar y unir a la gente”.

Unlimited Love estará integrado por las siguientes 17 piezas.

01 Black Summer

02 Here Ever After

03 Aquatic Mouth Dance

04 Not the One

05 Poster Child

06 The Great Apes

07 It’s Only Natural

08 She’s a Lover

09 These Are the Ways

10 Whatchu Thinkin’

11 Bastards of Light

12 White Braids & Pillow Chair

13 One Way Traffic

14 Veronica

15 Let ’Em Cry

16 The Heavy Wing

17 Tangelo

