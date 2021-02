El director de cine Quentin Tarantino ha recordado su experiencia viendo por primera vez Joker, película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.

En un episodio del podcast con Edgar Wright para Empire, el cineasta estuvo hablando sobre lo que sintió al ver el filme en el cine. “Podías sentir que cambiaba toda la atmósfera en la sala”, dijo refiriéndose a la escena en la que el Joker aparece en un talk show conducido por un personaje interpretado por Robert De Niro.

“No es suspenso, está más allá del suspenso”, continuó. “Están clavados. Todo el mundo está completamente conectado. Si viste esta película en un avión, si miras esta película en streaming, si miras esta película en DVD, no la viste.”

Quentin Tarantino continuó revelando qué aspectos en particular consideró interesantes, diciendo: “Lo que es profundo es esto: no es sólo suspenso, no es sólo fascinante y emocionante, el director subvierte a la audiencia.”

Y agregó: “Porque el Joker es un maldito chiflado. El tipo es un maldito chiflado. El personaje del talk show de Robert De Niro no es un villano de película. Parece un idiota, pero no es más idiota que David Letterman. No merece morir.”

“Sin embargo, mientras la audiencia en una sala de cine ve Joker, querían matar a Robert De Niro. Querían tomar la pistola, clavarla en su ojo y volarle la parte trasera de la maldita cabeza”, concluyó Quentin Tarantino.

Foto de portada: Warner Bros.