Queens Of The Stone Age podrían lanzar nueva música

Todo parece indicar que Queens Of The Stone Age están más que listos para regresar, ya que a través de su cuenta de Twitter aseguraron que ésta es “su semana especial”. La banda no dio muchos detalles, pero luego de que varios fans mostraran su emoción por el tuit, liberó la bomba más grande.

Resulta que con un breve videoclip, el combo mostró un avance de la que será su próxima canción. La toma de apertura muestra a una mujer con largas uñas rojas golpeando una pandereta junto a un globo que está en llamas, mientras sincroniza los labios con una melodía que habla sobre el fin del mundo.

Esta no es la única sorpresa que ha los Queens Of The Stone Age han compartido últimamente. Hace unos días apareció un cartel gigante en el costado de un edificio en Broadway Market, el cual decía “Long live the queens” con la ‘s’ pintada con spray. Lo más interesante es que el cartel estaba adornado con una corona que también aparece en el clip, así que probablemente está sea una figura clave de la nueva era.

Recuerda que Queens Of The Stone Age formarán parte de la próxima edición del Marvin Gateway con una stellar talk. La cita será el 17 y 18 de mayo a través del canal de Amazon Music en Twitch.