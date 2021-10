Desde su debut con ‘Gloomy Afternoon‘ el trío Prismatic Shapes llamó la atención de los afines a las subculturas oscuras y góticas, se han ganado un espacio en garitos como el Real Under en donde han puesto a bailar a la peña compartiendo desde sus influencias a manera de Dj set como su música en vivo.

Para hacer una radiografía al proyecto y conocer más de lo que suena en sus bocinas día a día Pedro Gopar, vocalista de la banda, nos habla de su top 5 de canciones en estos momentos de camino al lanzamiento de su nuevo sencillo ‘El rey de la noche‘.

-Only A Shadow – The Cleaners From Venus

Abro este top 5 con The Cleaners From Venus, el proyecto de jangle pop que Martin Newell ha sabido mantener constante desde 1980 y que, sin embargo, nos sigue

cautivando con su frescura y su sentido de la estética lo-fi. No es de extrañar que Midnight Cleaners, el álbum del cual se desprende Only a Shadow publicado en

1982 haya sido reeditado por Burger Records en 2011. Esta canción la puedo escuchar diez veces al día por su cualidad “post-punk” jangly, nada lejana a los primeros

trabajos de R.E.M. o The Dream Syndicate.

-Sol En La Sangre – Zeit!

Zeit! es una banda originaria de CDMX cuya historia evolutiva transita libremente desde los terrenos del post-punk más denso hasta el noise más abrasivo.

Personalmente encuentro en su vocalista y guitarra lead, Iván Romero una vena contundentemente velvetiana. Sol En La Sangre es un shock eléctrico de

5 minutos de duración en el que la percepción se desdibuja experimentando una muerte del ego auditiva. El Valle De México también fabrica noise de alto amperaje.

-Go West – The Cult

Durante la mayor parte de mi adolescencia renegé mucho del mundo del heavy metal, todo gracias a la escuela del punk 77 que tuve desde chico.

Sin embargo, con el paso de los años fui teniendo un acercamiento gradual a la segunda ola del rock gótico, descubriendo que el heavy metal se reencontró y

deconstruyó con bandas como Fields Of Nephilim, The Mission, Sisters of Mercy y The Cult. Go West se traduce simplemente en el riff de guitarra más épico que

haya escuchado en una canción.

-Missing You – Pink Turn Blue

Pink Turns Blue es un ejemplo más de como se puede trabajar una pieza cargada de emoción y energía punk con cierta sensibilidad más profunda y compleja, llevando

el resultado a páramos más oscuros.

‘Mising You’ es definitivamente una de tantas canciones que escucho de esta banda alemana en modo de repetición. No podría confiar en alguien que escuche

‘Missing You’ y no sienta la necesidad de saltar como desquiciado.

-Higher Fantasy – Part Time

A pesar del retiro de David Loca de la música para trabajar sus problemas personales me parece entendible y completamente justificable, Part Time sigue

dejando un gran vacío para todos los amantes del hypnagogic pop, bedroom pop y el mundo del synthpop psicodélico en general.

Spell #6 en general y ‘Higher Fantasy’ en lo particular me parecieron desde el primer momento en el que escuché, un punto cúspide en la discografía de Part Time.

Simplemente es una melodía que me lleva hacia una especia de felicidad melancólica y onírica. Amo con todo el corazón esta canción.

Dale pre-save a ‘El rey de la noche’ de Prismatic Shapes y recuerda compartir la canción y escucharla a todo volumen.

