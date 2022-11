El próximo año Pulp regresará a los escenarios después de una década, y lo mejor de todo es que probablemente haya un tour mundial.

La reunión de Pulp es una de las mejores noticias que hemos recibido este año. Si bien hasta el momento el plan de la banda es realizar un par de shows en Reino Unido e Irlanda durante el verano de 2023, su frontman Jarvis Cocker no descarta la idea de presentarse en distintas partes del mundo.

En una reciente entrevista para la BBC Radio 6 Music, Lauren Laverne le preguntó a Cocker que tan extensos eran sus planes de gira con la el grupo, a lo que él contestó: “Este país es el que hizo famoso a Pulp, donde vendimos la mayoría de los discos y donde conocíamos a la mayoría de la gente. Estoy seguro que probablemente tocaremos en otros lugares del mundo, pero parecía apropiado hacerlo aquí primero”.

Asimismo, en otra parte de la charla, Jarvis Cocker habló sobre cómo ha cambiado su visión de Pulp a lo largo de los años. “Supongo que tuve algunas dificultades cuando nos volvimos realmente famosos porque eso era lo que quería desde que era un niño pequeño, así que no había forma de que coincidiera con lo que imaginaba. Trato de no pensar mucho en mí, pero es lo más grande que me ha pasado, soñar con ser una estrella del pop y luego serlo de verdad”, dijo.

La gira reunión de Pulp comenzará el 26 de mayo de 2023 en Bridlington; después, el recorrido continuará en lugares como Londres, Dublín, Glasgow, Sheffield y el último show confirmado hasta ahora, será el 21 de julio en el Latitud Festival de Suffolk. Wet Leg los acompañará como acto telonero.

Foto de portada vía Facebook.