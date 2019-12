Jarvis Cocker acaba de estrenar una versión alternativa de su éxito Running The World, ésta vez acompañado del cuarteto alemán Kaiser Quartett. La nueva colaboración se dio a raíz de una campaña creada en forma de protesta, que busca posicionar el sencillo como número uno esta navidad.

La canción formará parte del próximo disco de Kaiser Quartett sin embargo, en apoyo a la protesta navideña, decidieron estrenarla lo antes posible.

Acerca de la colaboración, el frontman de Pulp, dijo en un post de Instagram:

Aquí está la historia: hace un mes, los Kaiser Quartett me enviaron una grabación de su arreglo de Running the World y me preguntaron que si consideraría cantar en ella. Así que lo hice.