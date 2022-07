Ésta nadie la vio venir. Jarvis Cocker, con la mano en la cintura, anunció que la banda con la que se hizo de un pedestal en el mundo del pop, está por volver a los escenarios. “El próximo año Pulp ofrecerá algunos conciertos”, dijo el inglés, así como si nada. Pero, ¿cómo pasaron las cosas? Porque ya había habido un aviso, medio oscuro, pero se intuía que algo podría pasar. ¿México formará parte del plan?

TXT:: Mildred Montag

“What exactly do you do for an encore?”, dice una parte de la canción “This is hardcore“, editada por Pulp en el álbum del mismo nombre lanzado en 1998. Justo el enunciado que Jarvis anotó en su cuenta de Instagram hace apenas unos cuantos días, en un clip de 15 segundos de duración. Y desde entonces comenzaron las especulaciones, debido a que el disco de marras cumple 25 años de haber sido editado justamente el año que viene.

Después, mientras protagonizaba un Q&A organizado por The Guardian, a propósito de su libro Good pop, bad pop, Cocker ofreció detalles de su mensaje admitiendo que fue algo “deliberadamente críptico”, recalcando que se trata de una línea de la letra de “This is hardcore“: “el próximo año Pulp ofrecerá algunos conciertos”, contó de inmediato. Y pues, ¿qué hace uno al enterarse de algo así? Nada, revisar la cartera.

Porque la última vez que la leyenda inglesa se reunió para tocar fue hace más de diez años. La banda era la misma que le dio forma a uno de los discos mejor logrados de Pulp, el Different class. Así se presentó en Glastonbury, Reading y Leeds. Bueno, así llegó a México, al Palacio de los Deportes, ¿quién se acuerda?, ¿quién estuvo allí? ¿Verdad que queremos que Pulp regrese a México? ¿Verdad que deberíamos ir contando con ello porque de lo contrario nuestra vida perdería algo de sentido?

Te esperamos Jarvis, no nos falles we.

