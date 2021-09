El nuevo reboot de El príncipe del rap poco a poco va tomando forma y finalmente ya tiene a los integrantes de su elenco principal.

Luego de que hace un par de semanas se confirmara que el joven actor Jabari Banks será quien tome el papel de Will Smith en esta nueva versión, Peacock anunció que se han agregado ocho talentos para completar la famosa familia Banks.

Entre los nuevos integrantes aparece Adrian Holmes (V wars) como Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) en el rol de Vivian Banks, Olly Sholotan (Evolution of Nate Gibson) como Carlton Banks, Coco Jones (Vampires vs The Bronx) interpretando a Hilary Banks y Akita Akbar (Captain Marvel) como Ashley Banks.

Asimismo, se anunció la participación de Jimmy Akingbola (Most dangerous game) para dar vida a Geoffrey, mientras que Jordan L. Jones (Snowfall) y Simone Joy Jones (What if) interpretarán a Jazz y Lisa, respectivamente.

Hasta el momento se sabe que el reboot de El príncipe del rap, titulado Bel-Air, tiene confirmadas mínimo dos temporadas con capítulos de una hora de duración. Además, los planes son que la serie deje de ser comedia para convertirse en un drama inspirado en un video creado por Morgan Cooper.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones de esta nueva versión de El príncipe del rap desarrollada por Peacock.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.