El pasado martes 28 de junio se llevó a cabo la gala de los Premios Dónde Ir, una iniciativa de la guía de estilo de vida y entretenimiento más importante de la CDMX. Porfirio’s de Parque Toreo, restaurante de comida mexicana contemporánea, fue la sede donde se dieron a conocer los 10 ganadores de las diferentes categorías de la primera edición de los Premios Dónde Ir: Los favoritos de México.

La actriz y conductora Gloria Aura, fue la encargada de llevar la batuta de la gala. Esta primera edición de los Premios Dónde Ir busca reconocer a los lugares que afrontan de manera ejemplar todas las complicaciones que dejó la pandemia de covid-19. El comité editorial de Dónde Ir seleccionó a un total de 50 nominados para las 10 categorías y por fin, después de un mes de votaciones y mucha expectativa conocimos a los ganadores:

Mejor bar de coctelería: LIMANTOUR

Mejor cervecería artesanal: LA ROMA BREWING

Mejor experiencia inmersiva: DREAMS

Mejor servicio de streaming de cine y series: AMAZON PRIME VIDEO

Mejor obra de teatro: SIETE VECES ADIÓS

Mejor hamburguesa: BACON BAR

Mejores mariscos: MI COMPA CHAVA

Mejores postres: HELADERÍA ESCANDÓN

Mejor bazar: LIBRE LIEBRE

Mejor tienda de plantas: PEPINO CON LIMÓN

Cada ganador subió al estrado para recibir un reconocimiento y los asistentes también pudieron disfrutar del humor del standupero Guy Trejo, un set muy íntimo de la cantautora Lorena Blume, quien interpretó su tema “Guerrera” en versión acústica, y para finalizar, en el marco de la celebración por el orgullo LGBT+, y la presentación de lipsync de la drag queen Murcia Lagoreal.

Jose Farah, director general de Grupo Medios, agradeció a todos los asistentes y entregó el Premio a la Trayectoria a Porfirio’s de Grupo Anderson. “Muchas felicidades a todos los ganadores, la gran diferencia de los Premios Dónde Ir es que el premio se da por la votación de la gente, por el amor, por el lugar y lo que conlleva. No es un jurado, sino que es la gente que vive la ciudad está ahí y ustedes son los representantes de ese amor de la ciudad por todos los lugares. Son los primeros Premios Dónde Ir, entonces siéntanse muy orgullosos de ser parte de todo esto que vamos a ir construyendo poco a poco con ustedes, cuelguen este premio, porque es un orgullo tenerlo en su lugar”, mencionó.

De parte de Dónde Ir, Josue Corro, el editor general de la marca, entregó el premio al Mejor bar de coctelería y dio unas palabras de reconocimiento a todos los asistentes. “Gracias a todos por sus votos, van a poder ver la repetición de los Premios Dónde Ir en nuestras redes sociales. También recordarles, nosotros no hacemos las tendencias, a veces las descubrimos y ayudamos a que crezcan, pero son todos ustedes, la gente quienes hacen que esta ciudad y cada proyecto, cada lugar, cada restaurante, sea importantes, porque si no van y los consumen no existirían. Los Premios Dónde Ir son el premio de cada uno de ustedes, esta ciudad no podría existir sin cada uno de ustedes”, finalizó.